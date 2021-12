Atacante do Bahia explica euforia e choro ao celebrar gol

Descarregada a adrenalina, Wesley Natã confessa: teve uma leve 'pane' aos 17 minutos da partida com o Tupi, no domingo, 9, diante de uma Fonte Nova lotada.

Era sua primeira partida como titular na carreira, aos 21 anos, e o jogador já se sentia grato por isso. Mas, com 17 minutos, conseguiu cabecear no ângulo do goleiro do Tupi, marcando também seu primeiro gol como profissional.

"De início, fiquei pensando: 'e agora, como vou comemorar? Nunca ensaiei antes!' Só que aí, quando eu vi, já estava chorando. Pensei em tanta coisa que passei e não me segurei. Acabou que não consegui fazer nada", diz.

Natural a falta de preparo. Até domingo, Wesley tinha só sete minutos em campo por um time importante, a Chapecoense, num jogo do Catarinense. Também fez oito jogos pelo modesto Concórdia, na Segunda Divisão de lá.

Ele chegou no Fazendão há menos de um mês, vindo por empréstimo da Chape, onde não vinha atuando, até o final do ano. A confiança para trazê-lo e colocá-lo para jogar, apesar do currículo modesto, foi do técnico Guto Ferreira.

"Quando ele chegou na Chape, no início do ano, eu estava voltando de uma lesão que me deixou um ano sem jogar", lembra Natã. "Foi um cara que me deu oportunidades quando ninguém achava que eu poderia voltar a jogar. Me passou confiança, assim como está fazendo agora no Bahia".

As lágrimas após o gol foram em parte lembrando daquela fase: "Subi para o profissional no início do ano passado e vinha treinando quando 'trinquei' duas vértebras da coluna. Alguns médicos disseram que eu ia passar por uma cirurgia que ia limitar meus movimentos, ou seja, não poderia voltar a jogar futebol", conta.

"Graças a Deus, os médicos da Chape preferiram um tratamento mais demorado, sem cirurgia, e hoje jogo normalmente", completa. "Agora tenho que fazer reforço muscular todos os dias nas costas. Até hoje (segunda-feira), de folga, eu já fiz. Não deixo nunca de fazer, esse risco não corro (risos)!".

Morando com o 'rival'

Na capital baiana, curiosamente, Wesley divide apartamento com um concorrente de posição, o também atacante Misael - justamente de quem ele ganhou a vaga no time para poder enfrentar o Tupi.

A relação entre eles, que surgiu de uma necessidade, transformou-se numa grande parceria: "Chegamos aqui na mesma época, com a temporada já na reta final e com todo mundo no grupo estabelecido... Então decidimos fazer esse acerto", conta. "Conheci ele aqui mesmo, na apresentação, e hoje somos bem amigos. É um cara mais experiente que tem me ajudado com tudo".

Ainda se adaptando à cultura baiana, bem diferente de onde veio (ele é de Três Passos-RS, na fronteira com a Argentina), o rapaz ainda sofre com a distância dos pais, os quais deixou com 10 anos na cidade natal. "A saudade sempre bate, ainda mais em momentos como o de agora. A primeira coisa que fiz ao chegar no vestiário foi ligar para eles. Estavam muito felizes, falando comigo, e eu não disse nada, porque comecei a chorar de novo, claro (risos)...".

adblock ativo