Atacante do Bahia é pego em blitz no Rio de Janeiro

De folga depois de uma semana longa de treinamentos, o atacante Souza, do Bahia, foi pego em blitz da Lei Seca na noite do último sábado, 2, no Rio de Janeiro, de acordo com informações do blog de Ancelmo Gois, de O Globo.

Abordado em região próxima à Barra da Tijuca, o jogador teria se recusado a soprar o bafômetro e, como pena, teria levado multa e tido a sua carteira de habilitação apreendida.

Procurada por A Tarde On Line, a assessoria de imprensa do Bahia disse ainda não ter conhecimento do caso e, portanto, não confirmou a ocorrência envolvendo o atleta.

Juntamente com o elenco tricolor, Souza deve se reapresentar nesta segunda-feira, 4, no Fazendão, para dar continuidade à preparação para a estreia do clube no Campeonato Baiano, que acontecerá somente no dia 17 de março.

