Atacante do Bahia é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

O jovem atacante Júnior Brumado vive um momento iluminado em seu início de carreira. Depois de, no último sábado, ter marcado, nos acréscimos do segundo tempo, o gol do triunfo do Bahia sobre o Santos na Arena Fonte Nova, nesta segunda-feira, 23, o jogador recebeu a notícia da convocação para a Seleção Brasileira sub-20.

O atleta tricolor de 18 anos, que é o único jogador de equipe nordestina nos 23 convocados, treinará entre os dias 7 e 14 de maio no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Ao término deste período, a seleção fará um jogo-treino contra a equipe profissional do Timão.

Brumado já havia sido convocado, no início do ano, para a seleção sub-20, mas acabou cortado devido a uma lesão.

Copa do Nordeste

Nesta segunda, o elenco tricolor iniciou a preparação para o jogo desta quinta-feira, às 21h45, contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

Na atividade, o técnico Guto Ferreira comandou uma atividade tática, com troca de passes, cruzamentos e finalizações, dentro e fora da área.

