Atacante do Bahia é acusado de agredir mulher em festa

O atacante do Bahia Souza está sendo acusado por Adriele dos Santos Cerqueira, 22 anos, de tê-la agredido na madrugada desta terça-feira, 18, durante uma festa na casa do jogador, localizada no bairro de Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A possível vítima prestou queixa na 23ª delegacia, localizada na região metropolitana de Salvador.

Por telefone, a assessoria do Bahia afirmou que está aguardando a reapresentação de Souza, marcada para às 15h30 desta terça-feira, para conversar com o jogador e saber o que realmente aconteceu.

Na última segunda-feira, 17, o elenco do Bahia teve folga, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Figueirense em Pituaçu. Por isso, a priori, o clube trata a acusação como assunto particular do jogador, mas já disponibilizou o seu departamento jurídico, caso o atleta precise.

adblock ativo