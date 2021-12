Atacante do Bahia celebra folga e é criticado por torcedores

O atacante do Bahia, Rafinha, foi criticado por torcedores após publicar em seu perfil do Twitter uma postagem comemorando a sua folga, enquanto o Bahia jogava contra o Palmeiras no domingo, 3, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador escreveu: "Domingão em casa, OBG SENHOR". Muitos internautas mostraram irritação disparando xingamentos e ofensas contra o atleta. Após os insultos, Rafinha apagou a postagem e tentou se redimir publicando duas mensagens de incentivo aos companheiros que estavam em campo na capital paulista.

A atitude não foi suficiente para agradar a torcida, que relembrou a publicação apagada.

adblock ativo