Atacante Clayson é emprestado pelo Bahia ao Cuiabá

Após um longo período de negociação, o Cuiabá anunciou na tarde desta terça-feira, 30, a contratação, do atacante Clayson, de 26 anos, por empréstimo junto ao Bahia. O atleta chega ao time cuiabano para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A pela primeira vez em 19 anos.

De acordo com o time do centro-oeste, o atleta já passou por exames médicos e físicos, assinou contrato, e aguarda sua regularização na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através do Boletim Informativo Diário (BID) para poder atuar pelo time, que pagará 60% do salário do atacante.

Maior investimento do time baiano na última temporada, custando cerca de R$ 4 milhões, o jogador não caiu nas graças da torcida tricolor, em uma ano de muitas dificuldades enfrentadas pelo clube. Sem conseguir se firmar no time, o atleta chegou a ser afastado, e passou a treinar com o time de transição para manter a forma física enquanto acertava sua saída.

Revelado pelo União São João-SP, Clayson possui passagens pelo Ituano, Ponte Preta, e Corinthians, onde conseguiu o maior destaque de sua carreira, o Campeonato Brasileiro de 2017, e os estaduais de 2018 e 2019. Pelo Esquadrão, foram 43 partidas disputadas e apenas três gols marcados.

