Atacante chileno entra na mira do Bahia

Com poucas opções para a linha de frente no elenco, o atacante chileno Sebastián Pinto, de 27 anos, é especulado como possível reforço do Bahia para vestir a camisa nove.

O jogador viria para substituir o atacante Jonathan Reis, que foi desligado do clube por motivos contratuais. Atualmente, o Esquadrão tem oito atacantes, mas apenas um atua como homem de referência na área: Rafael Gladiador.

Sebastián, que joga no Bursaspor (TUR), clube do ex-tricolor Fernandão, estaria insatisfeito com as poucas chances que vem recebendo como titular.

O jogador tem passagens por O'Higgins (CHI), Varese (ITA), Audax Italiano (CHI), Godoy Cruz (ARG), Nancy (FRA) e Cobreloa (CHI). No Brasil, o atleta defendeu o Santos por um curto período.

