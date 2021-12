Atacante chega a Salvador e deve ser novo reforço do Bahia

Na tarde desta segunda-feira, 13, enquanto aguardava no aeroporto de Salvador por Adriana Araújo, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, a imprensa baiana testemunhou a chegada de um provável reforço para o Esporte Clube Bahia. Trata-se do atacante Denílson, que desembarcou na capital baiana e partiu direto para o Fazendão.

O atleta, de 23 anos, defendeu no primeiro semestre do ano o Audax-RJ, mesmo clube que revelou o zagueiro Rafael Donato - um dos destaques do Bahia no primeiro semestre e que hoje defende o Cruzeiro. Se a contratação for confirmada, Denilson chega como mais uma aposta da equipe para a disputa da Série A.

Sem falar com a imprensa, o jogador partiu direto para o centro de treinamentos do Bahia, onde deve fazer exames médicos e ser anunciado como novo reforço tricolor. Como respaldo, o atacante foi um dos destaques do Audax na conquista do acesso à primeira divisão do Campeonato Carioca.

Segundo a assessoria do Esporte Clube Bahia, a contratação ainda não está confirmada. Caso aconteça, o jogador participará inicialmente do elenco sub-23 do clube, com a possibilidade de juntar-se aos profissionais caso se destaque nos treinamentos. Outros jogadores vieram na mesma situação, como Diego Varejão - que já foi dispensado -, Gil Bahia e Victor Lemos, este último o único que ainda não atuou no time principal.

Além do Audax, Denilson Luis Marques de Souza, natural do Rio de Janeiro, tem passagens por Santo André-SP e Juventude-RS, no Brasil, e pelo Helsingborg, da Suécia.

adblock ativo