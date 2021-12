Atacante Arthur Caíke é regularizado para estrear pelo Bahia

Recém-contratado pelo Bahia, o atacante Arthur Caíke teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário nesta segunda-feira, 18.

O jogador está à disposição do técnico Enderson Moreira para o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mas não poderá enfrentar o Liverpool-URU nesta quinta-feira, 21, porque não foi inscrito nesta fase da Copa Sul-Americana.

Natural de Barbalha, no Ceará, Arthur Caíke, de 26 anos, teve passagens pelo Coritiba, Flamengo, Santa Cruz - onde chegou a eliminar o Esquadrão na Copa do Nordeste de 2016 - e Chapecoense. Estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, onde marcou seis gols em 15 jogos, e chegou ao Bahia por empréstimo até julho de 2020.

