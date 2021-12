Atacante Alesson deixa o Bahia e acerta com o Vila Nova, diz dirigente

O atacante Alesson está de malas prontas para a Goiânia e deixará o Bahia. Ele será o novo reforço do Vila Nova para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. informação foi divulgada nesta quinta-feira, 17, por Leandro Bittar, vice-presidente de administração do clube goiano.

Alesson está no Bahia desde o início de 2020, quando chegou ao clube para compor a equipe de Transição. Com as lacunas no elenco, foi alçada ao time profissional na reta final do último Brasileiro. Ele tinha contrato com o Tricolor até o fim deste ano.

O atacante conseguiu se destacar no jogo da Sul-Americana, contra o Guabirá, quando marcou dois gols. Mas depois disso, foi pouco utilizado. Ao todo, ele atuou 45 vezes com a camisa do Bahia e marcou cinco gols.

Alesson, de 22 anos, foi revalado pelo Paraná e já atuou por Cruzeiro e PSTC antes de chegar ao Bahia.

