Atacante Adriano é afastado do elenco do Bahia

As reformas não param no Fazendão: na noite desta terça-feira, 21, o Bahia promoveu mais uma mudança no seu elenco, cinco dias antes da sua estreia no Campeonato Brasileiro.

Desta vez, o departamento de futebol do clube decidiu por afastar o atacante Adriano Michael Jackson. O jogador treinará em separado dos demais atletas e está disponível para negociação.

O tricolor, porém, ainda não informou qual teria sido o motivo para o afastamento do jogador. Depois da goleada sofrida no primeiro jogo da final do Baianão, o Esquadrão já havia divulgado uma lista com o nome de 14 jogadores dispensáveis. Adriano é o 15º.

Depois que, ainda durante o Baianão, chegou a amargar alguns jogos longe do time principal, Adriano não disfarçou a sua insatisfação e chegou a fazer duras críticas à comissão técnica então comandada por Jorginho.

Diferentemente da sua primeira passagem, em 2010, quando se destacara como um dos principais jogadores do Bahia na campanha que culminara no acesso à Série A, Adriano não teve um bom primeiro semestre no tricolor em 2013.

Em oito jogos disputados, o atacante que ficou marcado por comemorar os seus gols como o pop-star Michael Jackson marcou um único gol, no primeiro Ba-Vi da decisão do estadual.

