Assessoria do Bahia nega reunião sobre permanência de Joel

A assessoria de imprensa do Bahia negou que a diretoria do clube se reunirá nesta segunda-feira, 13, para discutir e definir a permanência do técnico Joel Santana no cargo.

De acordo com a assessoria, a notícia foi veiculada na imprensa após a derrota do time contra o rival Vitória por 7 a 3, mas a programação do clube nesta segunda inclui apenas a apresentação dos jogadores e um treino normal.

