Assembleia de sócios do Bahia discutirá voto on line

Domingo, 28, não haverá rodada da Série B, mas mesmo assim será dia de Bahia na Fonte Nova. Os sócios do clube estão convocados para participar da segunda Assembleia Geral da 'nova era' democrática do clube. O evento começará às 7h30.

Três itens serão colocados para aprovação: pareceres do Conselho Fiscal sobre os exercícios de 2013 e 2014; alteração de cinco artigos do estatuto do clube segundo sugestão da Diretoria Executiva; e autorização para a utilização de um sistema de votação dos sócios através da internet.

O ponto mais polêmico é o do voto através da internet. É desejo da diretoria que pessoas que moram longe de Salvador participem da vida política do clube - inclusive escolher o presidente -, a fim de incentivar a associação dos mesmos. Alguns membros de oposição no Conselho Deliberativo são contra a medida por medo de fraude.

A discordância fez com que a oposição protestasse, dizendo que a discussão sobre o voto online deveria acontecer dentro do Conselho. Em comunicado na semana passada, Marcelo Sant'Ana reforçou a legalidade da assembleia: "A assembleia é o órgão máximo do Bahia. Em nenhum clube a organização da assembleia depende do Conselho. Cabe ao presidente da Diretoria Executiva conduzi-la".

Segundo ele, o sistema proposto é seguro: "Ninguém pode se colocar acima do direito a voto dos sócios. A Diretoria tem um sistema pronto para permitir que cada sócio se faça presente, seja de maneira física ou online. Esse sistema é auditado por uma empresa referência no país".

As cinco alterações no estatuto visam dar maior controle ao Bahia quanto aos direitos e deveres dos seus sócios. Elas foram propostas pelo diretor de mercado do clube, Jorge Avancini, e fazem parte da criação de um novo plano de sócios para o Bahia, que prevê preços e categorias variadas. Os cinco pontos a serem alterados estão disponíveis no site oficial do clube.

Ao todo, 6.281 sócios estão aptos a participar. A lista também está disponível no site oficial. Quem não é sócio também pode ir à Fonte Nova, que terá exibição de vídeos, presença de ídolos do clube, exibição das taças de 1959 e 1988 e venda de produtos oficiais.

