Aspirantes do Bahia encerram preparação para o clássico

Após 21 dias sem entrar em campo, os aspirantes do Bahia terão uma dura missão pela frente. Neste domingo, 1º, a equipe comandada por Dado Cavalcanti enfrentará o Vitória. O clássico Ba-Vi, que ocorre às 16h, no estádio Barradão, é válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Neste sábado, 29, a equipe de transição do Tricolor encerrou a preparação no CT Evaristo de Macedo. No gramado, o treinador aproveitou o último treino para aprimorar as bolas paradas. Foram testadas as faltas laterais, frontais e escanteios.

Na segunda parte, os jogadores participaram de um descontraído treino recreativo com a equipe de Alesson, Edson e Gustavo vencendo o time de Arthur Rezende, Fernando e Ignácio por 5 a 2. Por fim, alguns atletas ainda trabalharam chutes a gol.

Equipe Principal

Enquanto o time sub-23 já está de olho no clássico deste domingo, a equipe principal só entra em campo no próximo sábado, 7, às 16h, diante do Confiança, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Antes de a bola rolar, os jogadores trabalharam na academia da Cidade Tricolor. No campo, Roger Machado aplicou um treinamento técnico de posse de bola, utilizando apenas uma parte do gramado.

Em seguida, o treinador fez uma atividade de transição rápida defesa-ataque. No fim, o grupo ainda participou de outro treino físico.

Os atletas ganham folga neste domingo, 1º, e se reapresentam na tarde desta segunda, 2, às 15h30.

