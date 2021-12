Às escuras, Sub-20 do Bahia amarga empate com Galo

Na noite desta terça-feira, 4, em partida disputada num Pituaçu com baixa iluminação, o Bahia empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG e acabou eliminado da Copa do Brasil Sub-20.

O infortúnio se deu porque a Sudesb (Superintendência de Desportos da Bahia), que administra o Estádio, já havia deixado a maior parte dos refletores inativados para reformar a praça esportiva para a temporada 2013.

Pegos de surpresas, os jogadores de Bahia e de Atlético-MG reclamaram do gramado quase às escuras e ameaçaram adiar a partida, mas, juntamente com o árbitro do jogo, o baiano Manoel Nunes Lopo Garrido, entraram em acordo e decidiram por iniciar o duelo.

Empurrado por pouco mais de 13 mil tricolores, o Bahia começou em cima do Atlético. De cabeça, Rafael "Gladiador" abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo.

Com o gol sofrido, o time mineiro alegou que o seu goleiro havia sido atrapalhado pela iluminação e se recusou a continuar. O jogo parou por cerca de 20 minutos, mas as duas equipes entraram em novo consenso e voltaram a campo.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Paulinho marcou o gol de empate e tornou as coisas mais difíceis para o tricolor, que não teve forças para reagir.

Como havia perdido por 2 a 0 no jogo de ida, na semana passada, o time baiano precisava vencer por pelo menos três gols de diferença ou triunfar por 2 a 0 para tentar avanço em disputa de pênaltis.

Com o resultado, o time mineiro, além de habilitado a disputar o título do torneio, também assegurou a sua vaga na Copa Libertadores da América Sub-20, a ser disputada em 2013.

O outro finalista será decidido na noite desta quarta-feira, 5, em duelo a ser travado entre Grêmio e Vitória. No primeiro jogo, na semana passada, no Barradão, o rubro-negro venceu por 1 a 0.

