"As coisas vão melhorar", prevê novo atacante do Bahia

O Bahia segue a reforçar o seu elenco para o prosseguimento da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, 9, o clube anunciou a contratação do atacante Cláudio Pitbull.

Apresentado durante os treinamentos da tarde, no Fazendão, o mais novo ponta de lança do Tricolor de Aço, ciente de que o time está atualmente com apenas 13 pontos ganhos e na 18ª colocação da Série A, afirmou acreditar que o clube passa apenas por uma fase ruim e que não tardará a se recuperar.

"Isso são fases. No jogo contra o Grêmio, se tivesse tido um resultado normal, que era a vitória do Bahia, a colocação do time estaria melhor. As coisas vão melhorar. A gente sabe que os atacantes daqui têm muita qualidade. Futebol é assim, a bola às vezes não entra. Venho para ajudar, fazer gols e tenho certeza que logo, logo vamos sair dessa situação", disse Pitbull.

Sem jogar desde o mês de maio, o atacante declarou ainda que não tem previsão de quando deverá entrar em campo pelo Bahia pela primeira vez.

"Não gosto de falar uma semana, ou duas ou três. Acho que o mais importante é decidir o mais rápido possível junto com a comissão técnica. Temos que saber a hora certa, para quando entrar, poder ajudar", ponderou.

Instigado a comentar sobre o seu perfil como jogador, Cláudio Pitbull falou que costuma lutar bastante dentro de campo e que espera, juntamente com os demais jogadores do elenco tricolor, dar a volta por cima na temporada.

"Posso falar que sou um jogador muito guerreiro. Não gosto de perder nem no 'par ou ímpar'. Acho que isso eu levo para dentro de campo. E é isso que eu venho transportar para o Bahia; não sozinho, que ninguém faz nada sozinho, mas junto com os companheiros, para a gente fazer um bom grupo e ficar lá em cima na tabela", finalizou.

