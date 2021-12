Artur volta aos treinos e reforça o Bahia na Série A

Após se apresentar a Seleção Brasileira Olímpica, o atacante Artur retornou aos treinos do Bahia no CT do Fazendão nesta terça-feira, 19. O jovem atleta esteve a serviço do Brasil em duas partidas do torneio amistoso de Tenerife, na Espanha. A equipe Canarinho acabou derrotada pela Argentina na final.

Artur foi desfalque do Tricolor na partida do último domingo, quando a equipe baiana empatou em 1 a 1 com o Palmeiras na Arena Fonte Nova. No entanto, o atacante já seria desfalque por estar emprestado ao Bahia pela próprio time paulista.

O atacante se juntou aos atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Palmeiras em uma atividade com bola sob o comando de Roger Machado. O grupo de jogadores foi dividido em dois times, que se enfrentavam utilizando metade do campo. O foco no treino foi a troca de passes e as finalizações.

Já jogadores que atuaram mais de 45 minutos na última partida, fizeram apenas um trabalho regenerativo.

O meia Marco Antônio, recuperado da lesão no pé, foi liberado pelo departamento médico e já iniciou a transição física no campo. Já Rogério, continuou tratando a contusão no músculo adutor da coxa esquerda.

O grupo de jogadores volta a se apresentar na tarde de quarta-feira, 20, no Fazendão.

adblock ativo