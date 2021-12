Artur se desculpa após foto vazada beijando a camisa do Flamengo

Depois de Gilberto e Rogério, outro atleta voltou do Bahia voltou a repercutir nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 28, vazou uma foto do atacante Artur beijando uma camisa do Flamengo.

Além da irritação por parte dos torcedores do Tricolor, o vazamento da foto também indignou os adeptos palmeirenses, clube que detém o passe do atleta. Isso porque, durante boa parte da temporada Alviverdes e Rubro-Negros disputaram para ver quem levaria o título do Brasileirão para casa. No último fim de semana, o Flamengo sagrou-se campeão do torneio.

Após a repercussão negativa, Artur veio a público por meio de suas redes sociais se desculpar com os torcedores de ambas equipes. Segundo ele, a foto se deu devido a uma aposta realizada com alguns amigos de Fortaleza. Por fim, ele escreveu que seguirá se dedicando em campo às cores que vestir.

O jogador de 21 anos chegou ao Bahia em janeiro, após não ter espaço no Palmeiras. Com a camisa do Esquadrão, Artur se tornou xodó da torcida com seus dribles e arrancadas. Ao todo, o atacante disputou 52 partidas e anotou nove gols.

adblock ativo