Artur retorna ao Bahia, mas sente a coxa e vira dúvida

O Bahia voltou ao batente no Fazendão na tarde desta quarta-feira, 11, para dar continuidade à preparação contra o Fortaleza, adversário do próximo domingo, 15, às 16h, na Arena Fonte Nova. Na atividade, o treinador Roger Machado deu prioridade ao treinamento técnico em campo reduzido.

De volta ao Tricolor depois de servir a seleção brasileira Olímpica, o atacante Artur não participou do trabalho e é dúvida para o confronto como Leão do Pici. Ele ficou no departamento médico do clube (DM) para tratar de um incômodo na coxa.

Os outros desfalques no treinamento foram o volante Elton, com dores no joelho, e do zagueiro Ernando, que deu sequência ao tratamento na fisioterapia e realizou apenas atividades na sala de musculação.

O elenco do Tricolor treina novamente na tarde desta quinta, 12, no Fazendão.

adblock ativo