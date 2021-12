Artur não tem lesão constatada, mas fica fora de treino

Mais uma vez o atacante do Bahia, Artur, foi desfalque nas atividades realizadas na tarde desta quinta-feira, 12, no Fazendão. Depois de alegar dores na coxa após retornar da Seleção Brasileira Olímpica, o atleta passou por exame de imagem e não foi constatada nenhuma lesão. Ele chegou a descer com o elenco, mas apenas correu em volta do campo.

Antes do trabalho, a comissão técnica e o Departamento de Análise e Desempenho (Dade) passou um vídeo do confronto contra o Vasco para os jogadores. No gramado, Roger Machado comandou um exercício técnico com foco na troca de passes. Em seguida, o grupo participou de um trabalho tático.

Os desfalques do dia foram o zagueiro Lucas Fonseca e o atacante Gilberto, que, com cansaço muscular, treinaram na academia do clube. O zagueiro Ernando continuou a recuperação física após a cirurgia de hérnia de disco.

O Esquadrão volta ao batente na manhã desta sexta, 12, às 9h, visando o confronto com o Fortaleza no domingo, 15, às 16h, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão.

adblock ativo