Artur destaca importância de semana cheia para preparação

O Bahia inicia neste domingo, 12, uma série de jogos fora de Salvador. E o primeiro desafio será contra o Athletico-PR, em Curitiba, pela Série A do Brasileirão. Em seguida, o Tricolor baiano encara duas partidas contra o Tricolor Paulista, em São Paulo, uma delas pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a mini excursão, o ponteiro Artur destacou a importância da semana cheia para a preparação antes desses confrontos.

"É importante que tenhamos essa semana de não somente treino, mas descanso também. Psicologicamente, isso faz a diferença para os jogadores fazerem uma boa partida no domingo lá em Curitiba", afirmou o atacante, em entrevista coletiva no Fazendão nesta quarta-feira, 8.

Para o embate diante do Furacão, Arthur pregou respeito máximo ao adversário e disse confiar no trabalho do técnico Roger Machado para voltar com os três pontos na bagagem.

"Um jogo muito importante. Sabemos da dificuldade do adversário, desse grande ano que o Athlético-PR vem fazendo. Fomos alertados da qualidade técnica e ofensiva deles. Então, vamos ouvir o que o Roger (Machado) tem a dizer para que possamos estar fazendo uma boa partida".

Nesta temporada, o rápido atacante balançou a rede em cinco oportunidades, sendo duas nos últimos três jogos. Vivendo um bom momento no Esquadrão, o atacante atribuiu o seu desempenho à qualidade técnica dos companheiros.

"Tenho que comemorar essa boa fase com o restante da equipe. Quando o coletivo vai bem, o individual sempre aparece. Eles estão me ajudando bastante a fazer os gols, mas o mais importante tem sido a sequência de jogos que estamos fazendo em casa. Precisamos focar no nosso desempenho fora, para que possamos manter esses triunfos", garantiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo