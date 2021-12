Artilheiros duelam na Fonte de gols

A arena ganhou o apelido de Fonte das goleadas durante a Copa do Mundo do ano passado - Espanha 1 x 5 Holanda, Alemanha 4 x 0 Portugal e Suíça 2 x 5 França. Mais três jogos foram realizados no estádio: Bósnia 3x1 Irã, Bélgica 2x1 Estados Unidos e Holanda 0x0 Costa Rica. E hoje, o confronto entre Bahia e Ceará, tem tudo para ter várias bolas na rede.

Do lado tricolor, o artilheiro da temporada, Kieza, com 12 gols, tem a companhia de Maxi Biancucchi, que marcou seis pela Copa do Nordeste, um a mais que o K9. E na esquadra cearense, um matador de respeito: o veterano Magno Alves, 39 anos, tem 10 gols em 2015. Maior artilheiro em atividade, o Magnata tem 428 gols, superando o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, que tem 425.

