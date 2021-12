Após oficializar a contratação do lateral Tony, o Bahia se prepara para anunciar mais um reforço, desta vez no setor ofensivo. Trata-se do atacante Léo Gamalho. O jogador assinou um termo de compromisso com o Esquadrão, já treinou na manhã desta quinta-feira, 22, no Fazendão e será apresentado após ser aprovado nos exames médicos, segundo nota divulgada pelo clube.

Gamalho, 28 anos, é uma das apostas do Bahia para ser o atacante 'matador'. E seu histórico favorece esse status. Ele foi o artilheiro da última Copa do Brasil. Na temporada passada, enquanto defendia o Santa Cruz, ele marcou 32 tentos, tornado-se o segundo maior goleador do país, atrás apenas de Magno Alves, do Ceará.

O atacante também foi artilheiro do Campeonato Pernambucano (12 gols) e da Copa do Brasil (6), além de ter anotado 12 vezes na Série B do Brasileiro e uma na Copa do Nordeste.

Gamalho acumula passagens pelo Botafogo, América-RN, Valdevez-POR, Shenyang Dongjin-CHI, Shanghai Pudong-CHI, Barueri, ABC-RN, Caxias-RS, ASA e Ceará.

Assista os gols de Gamalho

Da Redação Artilheiro Léo Gamalho se prepara para assinar com o Bahia

adblock ativo