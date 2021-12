Artilheiro em 2013, Fahel tem números de atacante no Bahia

Ficou comum ouvir a seguinte declaração do sempre sério volante tricolor Fahel após as partidas: "Estou feliz por marcar mais esse gol". Foi o que ele disse no domingo, depois de consolidar o triunfo do Bahia sobre a Juazeirense, na despedida de Pituaçu, por 2 a 0. Porém, apesar das entrevistas simplórias, Fahel tem alcançado grandes feitos com seu talento para fazer gols.

A façanha atual é a de ostentar o título de artilheiro tricolor na temporada, com quatro tentos - dois no Nordestão e mais dois no Baiano. Ao se fazer um levantamento mais profundo, chega-se a conclusões ainda mais relevantes. O volante foi contratado pelo Bahia para a disputa do Brasileiro de 2011. Desde então, balançou as redes 16 vezes em 102 jogos.

No mesmo período, só dois atletas fizeram mais gols do que ele: os centroavantes Souza (39) e Júnior (18) (Confira ranking abaixo). O primeiro, fora de combate por conta de uma lesão na panturrilha, perdeu vaga no time para Obina, que marcou seu primeiro gol em 2013 no domingo. O segundo não defende mais o Bahia. Vale lembrar também que, na Série A de 2012, Fahel foi vice-artilheiro do time, com seis gols. Só ficou atrás de Souza, com oito.

"Minha marca" - Outro número de Fahel que impressiona é o de gols feitos de cabeça. "Já está virando minha marca", admite. Dos seus 16 tentos, 13 foram anotados desta forma. E apenas um saiu de fora da área.

Rei em aproveitar cobranças de falta e escanteio, o volante marcou 12 vezes em jogadas de bola parada. E ele revela o segredo: "É estar sempre concentrado. Geralmente, só tenho uma chance no jogo, por isso, tento ter o máximo de atenção".

Goleadores do Bahia após chegada de Fahel:

1. Souza 39 gols

2. Júnior 18 gols

3. Fahel 16 gols

4. Gabriel 13 gols

5. Lulinha 10 gols

6. Jóbson 6 gols

6. Rafael Donato 6 gols

adblock ativo