Artilheiro do Bahia, Zé Rafael é o jogador mais valioso do elenco

Zé Rafael é o jogador mais valioso do elenco do Bahia. Contratado no início do ano passado por cerca de R$ 500 mil, o meia-atacante tem uma multa rescisória que, na cotação atual, ultrapassa o valor de R$ 40 milhões.

Sua evolução em 2018 aumentou o desejo das equipes em contratá-lo. Atual artilheiro do Tricolor, com nove gols, Zé também soma três assistências.

Reportagem do portal UOL aponta que o Cruzeiro pode tentar o apoio de investidor para contratar o jogador no caso de uma saída de Arrascaeta.

Diego Cerri, diretor de futebol do Bahia, garante que Zé permanece no Fazendão, até porque estará mais valorizado em dezembro. O atleta tem contrato com o Bahia até 2020.

“Esse ano a procura se intensificou e tem se intensificado. Acreditamos que seja um jogador que vai se consolidar mais e estará mais valorizado no fim do ano pelo que vem produzindo”, explicou.

Para Diego Cerri, os gols de Zé impressionaram ainda mais os outros clubes. O Bahia, porém, tem frieza: “As coisas vão acontecer naturalmente, de chegar proposta. O Bahia vai analisar com calma e com critério o que aparecer”, disse Cerri.

O dirigente tricolor concedeu entrevista nesta terça-feira, 29, no Fazendão, para informar que Cláudio Prates, auxiliar técnico do time profissional, será o responsável por comandar o sub-23 no Brasileirão de Aspirantes. Pablo Fernandez, técnico do sub-20, será seu auxiliar na nova categoria.

Dois atletas foram anunciados para jogar o torneio: o atacante Fernandinho e o volante Willean Lepo.

‘Bermuda e Camiseta’

O Bahia lançou nesta terça um plano de sócios com um preço mais barato. “O ‘Bermuda e Camiseta’... dá direito a todos os jogos em casa, camisa oficial de graça após 12 mensalidades, cerveja pela metade do preço, rede de vantagens com mais de 160 Parceiros de Aço e direito a voto para presidente... por apenas R$ 45 mensais”, diz trecho da nota. “O novo plano é voltado para torcedores com renda de até R$ 1.500 mensais e tem vagas limitadas a 2 mil sócios”, completa.

adblock ativo