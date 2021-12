Artilheiro do Bahia, Rodrigão garante 'faro de gol': "Eu preciso de uma bola só no jogo"

Artilheiro do Bahia com quatro gols em quatro jogos, o atacante Rodrigão tem sido a e sperança de gols do Tricolor neste Brasileirão. Depois de voltar a deixar sua marca diante da Chapecoense, o centroavante esbanja confiança para voltar a estufar as redes na partida contra o São Paulo, o próximo domingo, 6, na Arena Fonte Nova, última do 1º turno.

"Eu preciso de uma bola só no jogo para ajudar minha equipe. Eu não quero uma bola para ser empate, eu quero o gol do triunfo. Vamos com esse pensamento para o próximo jogo, em busca dos 3 pontos", afirmou Rodrigão.

Sem vencer há cinco partidas como mandante, se depender de Rodrigão, a equipe já tem a fórmula para reencontrar o caminho dos triunfos. "Quando a gente tiver um pouco mais de tranquilidade, voltamos a vencer em casa.", afirma Rodrigão, que completa e diz que o time está focado para fechar o turno longe da zona de rebaixamento.

Ainda sem o técnico anunciado, o Bahia volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, 4. Nesta quinta, a delegação tricolor retornou a Salvador depois da viagem a Chapecó. Os jogadores ganharam folga.

