Artilheiro do Bahia, Régis pode voltar contra o Corinthians

Depois de alguns jogos nos quais o técnico Jorginho conseguiu se virar bem com as peças que tinha à disposição, é preciso admitir: no último domingo, sim, os desfalques pesaram.

Na derrota para o Palmeiras, por 4 a 2, na Fonte Nova, três atletas que haviam sido titulares na razoável atuação do 0 a 0 com o Coritiba não puderam entrar em campo: o volante Edson, suspenso, o meia Allione, por cláusula no contrato de empréstimo com a equipe adversária, e o zagueiro Lucas Fonseca, lesionado.

Além deles, o meia Régis – artilheiro do time na temporada, com 11 gols – fez-se ausente pela sexta vez nas oito rodadas já disputadas do Brasileiro. O consolo é que, na quinta-feira, no para lá de complicado duelo com o Corinthians, às 19h30, no Itaquerão, há chance de o quarteto estar à disposição. Quanto a Edson e Allione, existe a certeza sobre seus retornos à formação titular. Em relação a Régis e Lucas Fonseca, porém, resta a dúvida.

Desde que sentiu a lesão muscular na posterior da coxa, ainda no primeiro do duelo com o Botafogo, pela terceira rodada da Série A, Régis está de molho. Já são 20 dias de recuperação, quando o prazo estipulado era de duas semanas a um mês.

O jogador treina com bola desde a última sexta-feira, 16, e nesta segunda, 19, participou normalmente da atividade técnica com os atletas que atuaram por menos de 45 minutos diante do Alviverde paulista.

Entretanto, cauteloso, o coordenador médico do clube, Luiz Sapucaia, avisa que a volta do camisa 20 depende de alguns fatores. “É a evolução dele nos treinamentos que vai dizer. Do ponto de vista físico ele está bem, mas precisa evoluir ainda no alongamento, flexibilidade e na questão cardiorrespiratória”, explicou Sapucaia, que fez previsão: “É completamente possível que ele esteja pronto para o jogo, provavelmente para atuar por uns 45 minutos. Mas só lá para quarta-feira que a gente vai ter uma posição mais concreta”.

Sobre Lucas, o zagueiro tratou de sua pubalgia nesta segunda na fisioterapia. A maior probabilidade é de que não jogue.

Mendoza fora

Quem certamente será desfalque é o atacante Mendoza, titular nas últimas duas partidas do Esquadrão. A razão é a cláusula no contrato de empréstimo com o Corinthians.

Sem o colombiano – e caso haja o retorno de Régis – o ‘móvel’ quarteto ofensivo que começou a fazer sucesso no Ba-Vi semifinal do Nordestão poderá estar de volta após quase um mês.

