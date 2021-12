Artilheiro do Bahia, Régis credita rendimento à liberdade

Quem diria que, num time que conta com Hernane ‘Brocador’ e ‘Gustagol’, o artilheiro do Tricolor atendesse pelo nome de Régis. Neste início de temporada, o meia tem ido a fundo em algo que iniciou no final do ano passado, ao deixar cada vez mais o papel de armação para se lançar à área adversária.

Já são cinco gols marcados em nove jogos. Destes, quatro foram pela Copa do Nordeste – o que coloca o meia também entre os artilheiros da competição. Em menos de dois meses Régis já passou a sua marca do ano passado no Bahia, quando quatro gols em 26 jogos.

Segundo o camisa 20, a mudança de comportamento em campo tem o apoio do técnico Guto Ferreira: “O professor me dá essa liberdade de, além de criar, chegar na área, chutar bastante a gol, dar o último passe para que os atacantes consigam marcar”, contou.

Na nova empreitada, o meia diz contar também com a ajuda de um companheiro ‘expert’ no assunto: “O Hernane está sempre me dando dicas, me aconselhando a finalizar. Todos sabemos a experiência que ele tem e a facilidade para fazer gols, então busco sempre aprender com ele”.

O atleta fez questão de destacar que a liberdade para chegar ao ataque não é o único fator que tem ajudado: “Venho tendo uma sequência no Bahia que não tive na última temporada. Além disso, fizemos uma ótima pré-temporada, então estou muito bem fisicamente. Realmente, estou muito feliz com a fase que estou vivendo aqui. Espero que continue ajudando”.

Meta a atingir

Com uma média temporária de mais de um tento por partida, Régis tem tudo para bater a sua melhor temporada em número de gols. Em 2014, o meia fez nove gols – oito pela Chapecoense e um pelo Sport – ao longo de 21 jogos.

“Eu trabalho sempre para melhorar. Os números individuais estão refletindo, mas a equipe tem sido fundamental para que eu esteja nessa boa fase. Ainda temos muito a evoluir, mas creio que estamos no caminho certo. Vou trabalhar muito para superar, sim, este número de gols”, comentou.

Apesar do rendimento, Régis não quer assumir de Hernane ou dos demais atacantes a missão de fazer os gols do Tricolor: “Eu acho que esses gols se devem mesmo à esta liberdade que estou tendo, o esquema me permite que chegue bastante e chute a gol. Continuarei fazendo o que for preciso para ajudar a equipe. Se for com gols, ótimo. Buscarei sempre dar a assistência aos meus companheiros, já que esta também é minha função. Só quero ajudar”.

Nesta quarta-feira, 15, o elenco tricolor trabalhou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores fizeram um trabalho na academia. Pela tarde, mesmo com a forte chuva que caiu no Fazendão, o técnico Guto Ferreira trabalhou a parte tática.

O comandante aproveitou a ausência da imprensa no centro de treinamentos para escalar a equipe que deve entrar em campo no sábado, contra o Galícia, às 18h30, na Fonte Nova. A grande dúvida é se ele escalará os titulares no duelo pelo Baiano. O zagueiro Jackson, se recuperando de uma lesão no joelho, fez uma atividade física à parte.

