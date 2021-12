Artilheiro do Bahia no ano, Gilberto lamenta empate contra o Ceará

Com dois gols marcados contra o Ceará no último sábado, 15, Gilberto até tentou fazer com que o Bahia voltasse para Salvador com os três pontos na mala. Mas um vacilo da zaga aos 48 minutos do segundo tempo fez com que o Tricolor sofresse o empate contra o Vozão no Castelão, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Mesmo sem o triunfo, o atacante de 30 anos, que já soma 42 gols com a camisa do Bahia foi eleito o melhor em campo da partida contra o tradicional adversário cearense. Entrevistado logo após o duelo, Gilberto lamentou o gol de empate sofrido pelo Tricolor.

"A gente trabalha, começo de temporada ainda, mas é muito importante marcar, ajudar os companheiros. Jogamos bem. Ficamos tristes pelo gol que tomamos na reta final, mas temos que entender que o Ceará é uma equipe qualificada, nos trouxe muitas dificuldades durante o jogo. Para a gente conseguir o que quer, tem que passar por essas dificuldades", disse o camisa nove do Esquadrão.

Esse foi o quarto gol de Gilberto na temporada 2020, em cinco jogos disputados. Antes de marcar duas vezes contra o Ceará, ele já havia balançado as redes contra o Imperatriz pela Copa do Nordeste e no duelo com o Nacional (PAR) pela 1ª fase da Sul-americana.

O Bahia de Gilberto volta a campo na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com cinco pontos disputados em quatro rodadas, o Tricolor está momentaneamente na 4ª posição do grupo A do torneio regional.

adblock ativo