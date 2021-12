Artilheiro do Bahia na temporada, Gilberto espera dificuldades contra o CSA

Adversário do Bahia no próximo sábado, o CSA ocupa a vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com apenas 12 pontos. Ainda assim, o atacante Gilberto, artilheiro do Bahia na temporada com 23 gols, não acredita que o Tricolor terá vida fácil contra a equipe alagoana.

"Nós temos um adversário forte que vem crescendo bastante com a entrada do Argel, que sabe motivar bem seus atletas. A gente sabe da dificuldade que vai ser em casa. Acho que a torcida que for ao estádio tem que ir sabendo que o CSA vai fazer um jogo muito difícil. A gente vai ter que se entregar do começo ao fim para conseguir esse resultado positivo", disse Gilberto, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 26.

Com o triunfo em cima do Atlético-MG, o Bahia ficou a apenas três pontos do G-6, grupo de times que se classificam para a Libertadores. Questionado se o Esquadrão entrou de vez na luta pela vaga na competição continental, Gilberto pediu calma e reforçou a meta de pensar sempre no próximo jogo.

"Vamos com calma. O planejamento foi feito e as coisas estão caminhando bem. Só não gosto de colocar uma euforia nas pessoas para que não nos cobrem depois. Temos que fazer nosso trabalho jogo a jogo. Para chegar na posição que nos classifica, temos que ganhar jogos. E, para ganhar jogos, temos que focar bem em cada jogo", afirmou o atacante.

Desde que chegou ao Bahia, em junho do ano passado, o "Gibagol" atuou em 63 partidas e marcou 32 vezes. Mesmo com o sucesso com a camisa do Tricolor, o artilheiro ainda acredita que pode evoluir.

"Me cobro bastante na questão de segurar bem a bola. Fazer aquilo que o Fernandão faz muito bem, proteger bem a bola, reter no ataque melhor. Me cobro bastante, não gosto de perder a bola", pontuou Gilberto.

O atacante também analisou o resultado da partida contra o Galo no sábado, 24, e revelou ter atuado com dores na coxa. "Eu fico feliz em poder ajudar sempre a equipe. Eu acho que é importante que a gente continue sempre trabalhando. O jogo contra o Atlético-MG não pude dar o meu máximo, vinha de desconforto muscular, tava com um pouco de incômodo ainda, mas foi bom . Saímos com nosso primeiro triunfo fora de casa nesse campeonato que está sendo difícil. É importante".

Bahia e CSA se enfrentam no próximo sábado, 31, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 17° rodada.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo