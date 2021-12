"Arthur treinou durante a semana e foi premiado", diz Dado Cavalcanti

No equilibrado clássico Ba-Vi deste domingo, 1º, pela 6ª rodada Campeonato Baiano, a bola parada foi o ponto fundamental para decretar o triunfo do Bahia no Barradão. O gol surgiu dos pés de Arthur Rezende, cobrando falta aos 49 do 2º tempo. O técnico da equipe de transição do Tricolor, Dado Cavalcanti, em entrevista coletiva, elogiou o empenho de Arthur e ressaltou que a válvula de escape para o time foi a bola parada.

"Nesse jogo nós não tivemos a condição de ampla superioridade em cima do adversário (comparado a outros jogos), mas tínhamos uma bola parada afiada. Arthur treinou bastante isso durante a semana e foi premiado", disse Dado.

Confira o lance do gol que deu o triunfo ao Bahia:

49'/2°: No apagar das luzes, Arthur Rezende cobra falta e dá a vitória ao Bahia no clássico pic.twitter.com/KkkjPwA0AZ — atardeesporteclube (@atardeesporte) March 1, 2020

O treinador também avaliou a postura tática do time e as mudanças de característica ao longo da partida. "Sobre as mudanças, foram significativas. São características diferentes mas que não tornaram o time mais defensivo. Sofremos com a saída adversária, mas ganhamos consistência lá atrás. Essa mudança de postura [durante o jogo] foi intuitivo e natural dos jogadores", concluiu.

Questionado sobre o volante Yuri, Dado revelou que as lesões impediram uma sequência maior ao atleta, que era cogitado, inclusive, para ser capitão do time. "O Yuri sempre foi opção. É um jogador que tenho um carinho especial. No seu retorno, eu já visualizava uma boa utilização dele na temporada. Talvez se ele não tivesse vindo lesionado, estava sendo mais utilizado e talvez fosse até capitão da equipe", afirmou Dado.

O próximo compromisso da equipe sub-23 do Bahia será diante do Atlanta, pela 7ª rodada do Baianão, no dia 8, às 16h, na Arena Fonte Nova. Já o elenco principal do Esquadrão vai a campo neste sábado, 7, e recebe o Confiança, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

