Arthur Caíke não renova com o Bahia; Giovanni fica até fim de julho

O atacante Arthur Caíke não deverá permanecer no Esquadrão. Com contrato se encerrando nesta terça-feira, 30, a atual situação financeira do Bahia, agravada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, é um dos motivos para a não renovação do vínculo envolvendo clube e atleta. As informações foram publicadas pelo Bahia Notícias.

Aos 28 anos, o jogador chegou a Salvador no ano passado, vindo de empréstimo do Al-Shabab, da Arábia Saudita. Com a camisa do Tricolor, Arthur Caíke disputou um total de 54 jogos e balançou a rede em nove oportunidades.

Com a saída do atleta, o comandante Roger Machado terá à sua disposição no elenco do Bahia, os atacantes Clayson, Élber, Gilberto, Fernandão, Rossi, Marco Antônio, Saldanha, Gustavo e Caíque.

Giovanni

Enquanto uns saem, outros ainda permanecem. De acordo com o BN, o lateral-esquerdo Giovanni prorrogou o seu contrato com o Bahia até o dia 31 de julho. O motivo da extensão do vínculo é o fato do atleta ainda se recuperar de uma lesão sofrida no tendão de aquiles, em novembro do ano passado.

Pelo Esquadrão, Giovanni entrou em campo 10 vezes durante a campanha do time no Brasileirão 2019.

