Arthur Caike fala sobre fim do jejum de triunfos: "Veio na hora certa"

Com a vitória por 2 a 1 em cima do CSA neste domingo, 1º, em Alagoas, o Bahia finalmente encerrou o jejum que já durava oito partidas sem triunfos. O gol que deu a vitória ao Esquadrão foi anotado por Arthur Caike, que entrou aos 32 minutos da segunda etapa, quando a equipe estava com um jogador a menos, após a expulsão do volante Ronaldo.

No desembarque da delegação Tricolor ao Aeroporto Internacional de Salvador, o herói da partida falou sobre a importância de ter colocado um fim na sequência negativa na elite do futebol nacional e tentar, mesmo com todas as dificuldades, sonhar com uma possível classificação para a Libertadores.

"Graças a Deus, conseguimos esse triunfo, a gente precisava. Veio na hora certa. Feliz de ter feito o gol, de ter ajudado a equipe. Mas a parabenização vai para todo o grupo. Com um a menos, jogo difícil, mas, graças a Deus, conseguimos os três pontos. Estamos na briga ainda, tenho esse sonho. Temos uma semana decisiva, quinta-feira tem o Vasco. Pensar nesse primeiro jogo. O CSA já passou. Vamos descansar para quinta-feira, em casa, fazer um grande trabalho diante da torcida e conquistar o objetivo", agradeceu Arthur Caike.

Para beliscar a tão sonhada vaga no torneio continental, o Bahia depende de uma combinação de resultados que envolve vencer as duas últimas rodadas, contra Vasco e Fortaleza, e torcer por tropeços de Corinthians e Goiás, adversários diretos na briga. No entanto, antes de alcançar o G-8, o Esquadrão tem uma meta um pouco menos difícil: realizar a melhor campanha da equipe na era dos pontos corridos.

"Ele (Roger Machado) tem batido nisso, falado com a gente desde que chegou. Que o objetivo era bater essa meta. Estamos bem próximos disso, temos um grupo forte. Teremos dois jogos difíceis, mas temos condições. Respeitando as duas equipes, o Vasco, que tem uma grande equipe, e o Fortaleza, que faz um grande trabalho. Mas é como falei, descansar e encarar esses dois jogos como finais", concluiu o atacante.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

