Arthur Caíke é apresentado e avisa: "Quero buscar meu lugar na equipe"

Confirmado como novo reforço do Bahia no último dia 6 de fevereiro, o atacante Arthur Caíke foi enfim apresentado no Fazendão, na tarde desta segunda-feira, 19, na data em que o clube comemora os 30 anos do título nacional.

"Tô muito feliz de estar vestindo camisa do maior do nordeste. Não sabia dessa coincidência, mas tomara que seja algo bom e que esse ano seja brilhante, como foi há 30 anos atrás", respondeu na coletiva.

Quando questionado sobre como poderia contribuir com o elenco, Arthur reiterou a vontade jogar e dar o melhor para o torcedor. "Da minha parte, a forma de jogar vai ser aquilo que a torcida está acostumada a ver, com muita garra e disposição dentro de campo, para estar ajudando a equipe em busca do objetivo".

Sobre a concorrência dentro do plantel, Arthur falou que, apesar da disputa, vai brigar pelo seu espaço. "Temos grandes jogadores com muita qualidade. Vai depender de cada um demonstrar para o treinador a vontade de ter sua oportunidade dentro do time titular, mas sempre de maneira sadia. Não vim para tomar lugar de ninguém, mas quero pouco a pouco estar conquistando meu lugar na equipe", afirmou.

Perguntado sobre a cobrança em cima da Copa do Nordeste, o jogador, que já conquistou o título no ano de 2016, atuando pelo Santa Cruz, falou da sua experiência na competição. "É um campeonato muito duro, ninguém é bobo. No entanto, temos uma boa equipe. Espero poder repetir o desempenho nesse ano de 2019 também", avisou.

Regularizado pelo Boletim Informativo Diário (BID) desde segunda, 18, o atleta não poderá estar em campo na partida do meio de semana, contra o Liverpool-URU, por causa da inscrição na Copa Sul-Americana. No entanto, o atleta espera estar à disposição do técnico Enderson Moreira na partida de domingo, 24, diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Nordestão.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo