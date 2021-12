Armero volta da seleção e Régis Souza fica à disposição para estrear

Em contrapartida aos desfalques que terá para enfrentar no domingo, 18, às 16h, na Fonte Nova, o Palmeiras, o técnico Jorginho ganhou também um par de reforços.

O lateral esquerdo Armero, que estava servindo à seleção colombiana e desfalcou o time nas últimas cinco rodadas, voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, 16. No entanto, seu retorno à equipe titular não está garantido, afinal, o substituto Matheus Reis vem apresentando bom desempenho.

Também fica à disposição um novato, o lateral direito Régis Souza, que foi regularizado nesta sexta. Ele deve, no máximo, sentar no banco.

Outra boa novidade desta sexta-feira foi a aparição do meia Régis, fora já há quase três semanas por conta de uma lesão muscular. Curado da contusão, ele está na fase de recuperação física e fez seus primeiros trabalhos com bola.

As ausências já confirmadas para enfrentar o Verdão são as do volante Edson, expulso diante do Coritiba, e dos meio-campistas Allione e Matheus Sales, por cláusula nos contratos de empréstimo com o Palmeiras.

16 mil garantidos

No início da tarde desta sexta, o Bahia divulgou uma parcial de venda de ingressos para o embate. Até aquele momento, já estavam garantidos na Arena Fonte Nova, contando os associados, 16 mil torcedores.

Visita ao Fazendão

Em visita nesta sexta ao Fazendão, o meia Talisca, revelado pelo Bahia e atualmente no Besiktas, reiterou desejo de voltar um dia ao Esquadrão: “Quero encerrar minha carreira aqui”.

adblock ativo