Armero faz primeiro treino com a camisa do Bahia

O lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero, a principal contratação do Bahia para a temporada, fez o primeiro treino com a camisa do Tricolor na manhã desta quinta-feira, 5, no Fazendão. O jogador chegou em Salvador na quarta, 4, e fez exames cardiológicos.

Nesta quinta, foi a campo junto com o restante do elenco para uma atividade comandada pelo técnico Guto, que consistiu em um treino focado na posse de bola em campo reduzindo. Antes de ir a campo, o time fez uma atividade na academia.

O elenco está se preparando para disputar a Flórida Cup, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, quando pegará o Wolfsburg (ALE), no dia 12, e o Estudiantes (ARG), no dia 15.

