Arena realiza ação natalina com troca de brinquedos por ingresso

A Arena Fonte Nova irá realizar uma ação solidária. Em clima natalino, a novidade para o jogo do Bahia diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena Fonte Nova será a possibilidade da troca de brinquedos pelo ingresso da partida.

A ação ocorrerá entre os dias 21 e 23 (quinta a sábado), das 10h às 17h, na recepção do estádio, com acesso pelo EDG (Edifício Garagem), na Ladeira Fonte das Pedras.

Segundo a assessoria da Arena, serão disponibilizados um total de 300 ingressos do setor Cadeira Superior Norte, com limite de quatro acessos por pessoa. Os produtos arrecadados serão doados para as crianças participantes do Fonte de Natal, evento beneficente da Arena Fonte Nova, que ocorre no mês de dezembro.

Para a troca do bilhete, o torcedor deverá apresentar os brinquedos com a nota fiscal correspondente a, no mínimo, R$ 30. No momento da troca, será necessário apresentar um documento de identificação original com foto e CPF.

