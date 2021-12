Arena Fonte Nova mantém preço da cerveja após proposta de boicote

O preço da cerveja na Arena Fonte Nova vai ser mantido no valor de R$ 6. A informação foi confirmada pela assessoria da Arena ao portal A TARDE, depois que o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, propôs nesta terça-feira, 24, um boicote à compra da bebida dentro do estádio, durante o jogo do Bahia contra o Botafogo, que acontece nesta quarta-feira, 25, às 21h30. Os associados do clube não vão ter mais o direito ao desconto de 50%, quando pagavam R$ 3, e o preço, agora, fica o estabelecido pela Arena.

Sobre o boicote, o presidente havia dito que tinha tentado renegociar, mas a Arena não havia aceitado. “Peço compreensão ao sócio. Tentamos de todo jeito a renegociação disso. Como a Arena não aceitou, em nome da defesa da permanência desse benefício, peço que vá amanhã e não compre cerveja dentro do estádio”, declarou Bellintani.

A Fonte Nova Negócios e Participações informou que a promoção da cerveja para os sócios do Bahia, na Arena, foi suspensa por falta de respaldo contratual, mas o valor vai permanecer R$ 6.

