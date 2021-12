Arena confirma presença da 'musa' com cartaz inusitado

Depois do zagueiro Demerson incitar a torcida a lotar a Arena Fonte Nova na partida de domingo, 8, dizendo que, se os ingressos fossem esgotados, traria sua irmã para assistir o jogo em Salvador, a própria praça esportiva confirmou nesta quinta-feira, 5, a presença da nova 'musa' do tricolor.

A Arena divulgou uma imagem convocando os tricolores para a partida e fez uma brincadeira com o defensor: "Se a Itaipava Arena Fonte Nova lotar, a musa do top também vai colar. Mas respeita a moça que o irmão dela é bravo."

Isabella Costa, de 17 anos, teve a imagem repercutida após a comemoração do gol de Anderson Talisca, que garantiu o triunfo sobre o Cruzeiro, deixando o sutiã à mostra enquanto beijava o escudo tricolor.

O Bahia se livrou de vez da ameaça de rebaixamento com o triunfo em Belo Horizonte, mas a partida deste domingo pode sacramentar a queda do Fluminense para a Série B. Até esta quinta, 32 mil ingressos já haviam sido vendidos e outros três mil ingressos, que seriam para torcida visitante, foram transferidos para os a torcida do Esquadrão.

