Arena altera esquema de venda para evitar ação de cambistas

Um atraso na venda de ingressos para Bahia x Portuguesa na quarta-feira, 20, que gerou revolta de torcedores que aguardavam nas bilheterias da Fonte Nova foi causado por conta de "problemas técnicos", segundo a direção da arena.

Isso porque para os próximos confrontos do Esquadrão em casa, os torcedores terão que cadastrar o RG e comprar no máximo quatro ingressos. A ação visa reduzir a ação de cambistas que, inclusive, serão observados por seguranças que estarão na fila para impedir que a mesma pessoa possa comprar mais de uma vez.

Nesta quinta, 21, os ingressos foram liberados para a comprar de todos os torcedores. Na quarta, quando houve o atraso, somente os sócios podiam adquirir as entradas.

Os preços promocionais a R$ 10 (meia) foram mantidos, assim como no jogo contra o Atlético-MG, para atrair ainda mais os torcedores ao estádio e ajudar a livrar o time da incômoda ameaça de rebaixamento.

Com 42 pontos, o Bahia ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro. A partida com o Galo está marcada para o próximo domingo, às 16h (horário de Salvador).

