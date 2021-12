Árbitro reporta xingamentos de Mano Menezes em súmula: "Me senti ofendido"

O árbitro José Mendonça da Silva Junior relatou na súmula as ofensas proferidas pelo treinador do Bahia, Mano Menezes, em direção ao trio de arbitragem após a derrota da equipe baiana para o Fluminense neste domingo, 11.

Ao final da partida, na bronca por conta da marcação do pênalti que resultou no único gol do jogo, Mano entrou em campo e proferiu aos seus jogadores "Deixa esse vagabundo aí. Não quero que reclame com vagabundo não. deixa roubar!", como registrado na súmula.

Ainda no documento, o árbitro informa que só tomou conhecimento do ocorrido já no vestiário e que após constatar a veracidade do mesmo através da gravação da partida, sentiu-se ofendido.

Por conta do registro, Mano Menezes pode ser denunciado no STJD e ser punido com multa e/ou suspensão

adblock ativo