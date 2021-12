Árbitro não detalha súmula e Kieza pode escapar da punição

Expulso no Ba-Vi no final do 1º tempo pelo acúmulo de dois amarelos, o atacante Kieza pode escapar de uma suspensão mais severa por conta do relato do árbitro Leandro Pedro Vuaden na súmula da partida. Ele deixou de fora xingamentos do atacante à sua pessoa - testemunhados por repórteres no local. Além disso, não reportou o arremesso de alguns copos d'água em campo por parte da torcida.



Sobre o jogador, consta no documento que ele se recusou a sair de campo ao receber o cartão vermelho, e que voltou ao gramado após o final do 1º tempo. "Ele pode ser enquadrado nos artigos 250 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)", explicou à reportagem o advogado e procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na Bahia, Milton Jordão. Segundo ele, se os xingamentos de Kieza e os arremessos da torcida tivessem sido registrados, o jogador poderia pegar mais jogos de suspensão, e o Bahia provavelmente teria que pagar multa.



"Qualquer coisa que cause atraso no jogo ou no seu reinício é passível de punição. Neste caso, o Bahia seria enquadrado no artigo 213, de desordem, porque a torcida é de sua responsabilidade. A penalidade varia entre multa (entre R$ 50 mil e R$ 500 mil) e perda de mando de campo", disse.



Ainda segundo Jordão, o fato de Kieza não ter passagem pelo STJD pode pesar a seu favor. "Ele pode responder por reclamação acintosa e colocar em perigo a integridade do árbitro, mas como ele não tem histórico, isso pode ser levado em conta", disse. A pena prevista pelo artigo 250 é de até 3 jogos de suspensão. A do 258 é de até 10.



Kieza recebeu seu 2º cartão amarelo no jogo por ter marcado um gol após dominar a bola com o braço. Na súmula, Vuaden relatou que Kieza: "Disse que não iria sair do campo, permanecendo por mais dois minutos no campo de jogo. Segundo o documento, o jogador teria dito: "posso até ter dominado a bola com a mão, mas você me tirar do jogo é sacanagem".



Sobre a bronca de diretores do clube e do presidente Marcelo Sant'Ana durante sua ida ao vestiário, no intervalo, Vuaden apenas relatou que foi interpelado por "pessoas que trajavam camisas do EC Bahia", mas que não foi possível identificá-las.

