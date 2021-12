Arbitro mineiro apita Bahia x São Paulo neste sábado

O árbitro carioca, Marcelo de Lima Henrique, pertencente ao quadro da Fifa, irá apitar a partida entre Bahia x São Paulo, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 18, às 18h30, no Estádio do Morumbi.

Marcelo será auxiliado por Rodrigo Pereira Joia e Rodrigo Henrique Corrêa, ambos cariocas. Ao lado de cada meta, ele contará com os assistentes Héber Roberto Lopes e Bruno Arleu de Araújo.

No Campeonato deste ano, esta é a segunda vez que o árbitro carioca apita um jogo do Tricolor na capital paulista.

adblock ativo