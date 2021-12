Árbitro do Ba-Vi relata desobediência e xingamento de Kieza

O árbitro Leandro Pedro Vuaden descreveu na súmula do Ba-Vi, deste sábado, 3, a postura do atacante Kieza, que resistiu para sair de campo após ser expulso e xingou durante conversa com o juiz.



O gaúcho, do quadro de árbitros da Fifa, citou atos de indisciplina do atacante após a expulsão. "Após visualizar que estava expulso, Welker Marçal Almeida (Kieza) veio em minha direção e disse que não iria sair do campo, permanecendo por mais dois minutos no campo de jogo".

Ele disse que Kieza voltou a enfrentá-lo. "Após o termino do primeiro tempo, o mesmo invadiu o campo vindo em minha direção proferindo o seguinte, 'eu posso até ter dominado a bola com a mão, mas você me tirar do jogo é sacanagem'. O mesmo foi retirado por integrantes da comissão técnica da sua equipe", relatou.

O árbitro também informou na súmula a confusão que ocorreu após o término do primeiro tempo. Um grupo de dirigentes do Tricolor, entre eles o presidente Marcelo Sant´Ana e o diretor de futebol Alexandre Faria, desceram para a saída do campo e esperaram o juiz. "Enquanto saiamos do campo de jogo ao término do primeiro tempo, acompanhados pelo policiamento, já dentro do túnel de acesso ao nosso vestiário, fomos interpelados por pessoas que trajavam camisas da equipe do E.C.Bahia dizendo o seguinte, 'o que você viu, tá de sacanagem, toda vez isso'. Em função do tumulto não foi possível identificar nominalmente as pessoas", finalizou.

Segundo testemunhas, neste momento, os dirigentes proferiram xingamentos para o árbitro e aplausos irônicos. Já Sant´Ana nega que tenha desrespeitado o juiz. "A razão de eu ter descido no intervalo foi porque interpretei que a decisão do trio foi errada e não quis me omitir. Em momento algum desrespeitei o Vuaden, pelo contrário, conversamos até o vestiário", disse.

Com relação ao copo e o chinelo arremessados na direção do árbitro gaúcho, a situação não foi relatada na súmula, mas ainda pode ser denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

