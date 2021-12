O juiz Wagner Reway justificou a expulsão do jogador do Bahia, Edson, durante a partida contra o Coritiba, na súmula do jogo. O árbitro alegou que o atleta tricolor revidou a cusparada que recebeu de Kléber.

No lance, os jogadores estavam na pequena área quando o atacante do Coxa cuspiu no volante do Bahia, que revidou. Diante da situação, o juiz decidiu expulsar os dois.

Antes desta jogada, Kléber já tinha dado uma cotovelada em Zé Rafael e dado um soco no rosto de Edson, que foi ignorado por Wagner Reway.

O jogo terminou em empate sem gols entre Bahia e Coritiba.

Da Redação Árbitro diz que jogador do Bahia revidou cusparada em jogo com Coxa

