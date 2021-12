"Aqui eu me sinto em casa", diz Jean após prorrogar contrato com o Bahia

Fruto das divisões de base, o goleiro Jean prorrogou na terça-feira, 18, contrato com o Bahia até dezembro de 2019. Aos 21 anos, o arqueiro é a grande aposta da diretoria para a atual temporada. Ele já disputou 31 jogos pelo clube desde 2015, quando subiu para o profissional e integrou o grupo campeão baiano daquele ano.

"Muito feliz em renovar mais um ano aqui. Aqui eu me sinto em casa. É o clube que eu tive minha primeira oportunidade como profissional, onde trabalho desde pequeno. É um clube que eu me identifico muito", comemorou o jogador em entrevista no Fazendão, na manhã desta quarta, 19 (assista a vídeo da coletiva abaixo).

Titular da equipe comandada por Guto Ferreira, Jean disputou 11 partidas neste ano e sofreu somente dois gols, ambos na derrota de 2 a 0 para o Paraná, que eliminou o Tricolor da Copa do Brasil. Foram seis partidas pelo Campeonato Baiano, três pela Copa do Nordeste e mais uma pela Copa do Brasil, sem sofrer gol.

Mesmo com os números a seu favor, o jovem deve ganhar concorrência em breve. Em entrevista ao Programa do Esquadrão na segunda, 17, o vice-presidente Pedro Henriques disse mais uma vez que o tricolor pretende contratar um goleiro para a disputa da Série A, que começa no dia 13 de maio, data em que o Bahia enfrenta o Atlético-PR na Fonte Nova.

No elenco atual, Jean tem a concorrência de Anderson. Deijair, promovido da base em janeiro, é o terceiro goleiro. Douglas Pires tem contrato, mas não faz parte dos planos da comissão técnica.

Susto

No mês de março, Jean foi diagnosticado com uma amigdalite e acabou vetado pelo departamento médico do clube. O problema, no entanto, foi mais grave do que uma simples inflamação na garganta. O jovem atleta de 21 anos passou uma semana internado no Hospital São Rafael e chegou a perder cinco quilos.

