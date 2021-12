Apresentado, Renato Cajá pede mais uma semana para estrear

Treinando desde o início da semana no Fazendão, o meia Renato Cajá foi enfim apresentado nesta quinta-feira, 12 como novo reforço do Bahia. A sua estreia, porém, ainda vai demorar um pouco: além de não estar regularizado ainda, o atleta pediu uma semana para voltar a campo.

"Não pude vir para cá antes, mas acho que em uma semana estarei em campo. Já fiz três trabalhos físicos no Bahia e estou me sentindo melhor. Aqui a parte física é muito boa, mas nos Emirados Árabes a cobrança é bem abaixo da daqui, quase não tem treino desse tipo", declarou Cajá, que estava no Sharjah FC. Sua última partida lá foi no final de dezembro.

O meia, destaque da Ponte Preta na Série A do ano passado, falou um pouco da concorrência que o Tricolor enfrentou para tê-lo na Série B, que contou, inclusive, com o rival Rubro-Negro: "O Bahia não estava inicialmente na briga. Já tinha praticamente acertado tudo com a Ponte e com o Vitória. Só que o Bahia entrou, e o contrato foi bem mais vantajoso para mim".

Nesta quinta, o atleta de 31 anos fez mais um trabalho físico separado do grupo. O outro reforço, o zagueiro Jackson, participou de uma atividade técnica com o grupo. Os jogadores que empataram sem gols com o América-MG na quarta, 11, receberam folga.

O meia Rômulo, que se recupera de uma lesão numa coxa, iniciou a transição em campo. Na tarde desta sexta, 13, o time finaliza a preparação para pegar o Avaí no sábado, 14, às 21h, na Fonte Nova, pela estreia da Série B.

