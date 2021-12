Apresentado, Régis se diz pronto para mostrar serviço

O Bahia apresentou oficialmente nesta quinta-feira, 2, o décimo quinto reforço para a temporada. O meia-atacante Régis, de 23 anos, assinou contrato até o final de 2017. Revelado pelo São Paulo, ele atuou pelo Sport na Série A em 2015.

Durante a apresentação, o jogador se disse satisfeito por vestir a camisa tricolor e que chega para ajudar no acesso à elite do Brasileirão. "Estou muito feliz de estar chegando nesse grande clube, com sonho alto, pensando alto. Vamos em busca dele. Espero contribuir, jogar futebol e poder ajudar a minha equipe a conquistar o objetivo".

"Sei da grandeza desse clube e espero entrar na história levando o Bahia para o lugar de onde ele não deveria ter saído, que é a Série A. O projeto do Bahia fez com que eu não pensasse duas vezes. Tive propostas de Série A, mas, conversando com a diretoria, meu agente e vendo o projeto, não tive dúvidas", declarou o meia.

Régis afirmou também que está bem fisicamente e só aguarda o nome do Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para estrear. "Queria estrear ontem, mas não depende de mim. Depende de questões de contrato, de sair o nome no BID. Mas estou pronto para, na hora que o professor precisar, procurar corresponder em campo".

