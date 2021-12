Apresentado no Bahia, Muriel diz que é a hora do algo mais

Apresentado oficialmente como novo reforço do Bahia, nesta quarta-feira, 20, no Fazendão, Muriel mostrou que, na teoria, conhece o caminho para conquistar a camisa 1 e ajudar o Esquadrão a subir para a Série A.

"Venho para ajudar. Num momento como este, todos os jogadores têm que colocar em prática sua experiência. Essa classificação não condiz com a grandeza do Bahia. É a hora do algo mais. Quero ajudar o Bahia a vencer, endireitar o caminho", contou o goleiro tricolor.

Apesar de não ter atuado com frequência pelo Internacional em 2016, Muriel destacou que não terá problemas para vestir a camisa do Bahia e fazer a sua estreia.

"Sou um jogador que busco dar o meu melhor com o que tenho em mãos. Tava me dedicando nos treinos [no Inter]. Venho em busca de um novo objetivo, vou dar meu máximo", completou o goleiro.

Também anunciado oficialmente pelo tricolor, o volante Luiz Antônio jamais atuou na Série B, mas conhece o caminho para conquistar um espaço no Esquadrão. "Jogo mais disputado. Tem que mostrar disposição para a torcida. Minha característica é força física, velocidade e finalização. Posso contribuir com o time", explicou.

Nesta terça, o clube confirmou oficialmente a contratação do lateral-direito Eduardo, ex-Atlético-PR.

Atacante de volta

O atacante Hernane já está livre das dores na coxa e não deve ser problema para o jogo deste sábado, 23, quando o tricolor encara o Luverdense, na Fonte Nova.

Já o zagueiro Jackson, que ficou no departamento médico por causa de um trauma no pé, é dúvida para a partida. O beque Lucas Fonseca, com um trauma nas costas, já está vetado.

