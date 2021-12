Apresentado no Bahia, Luiz Otávio fala sobre oportunidade: "Um grande clube"

Desejo antigo do Bahia, o zagueiro Luiz Otávio, de 28 anos, foi apresentado pelo clube na tarde desta sexta-feira, 26, no CT Evaristo de Macedo. Chegando em definitivo, até o fim de 2022, o defensor falou sobre quais motivos o levaram a escolher o Bahia e contou sobre suas caraterísticas em campo, durante entrevista coletiva.

"Muito feliz de estar aqui no Bahia, é uma grande realização na minha carreira, vou dar o meu melhor para ajudar o Bahia. Não tem muito o que falar. A grandeza que o Bahia é, a estrutura, o grupo de jogadores, o crescimento que vem tendo nos últimos anos, isso pesou muito para eu estar aqui hoje", contou o zagueiro.

Questionado sobre suas condições físicas, o atleta revelou estar bem e se colocou à disposição do técnico Dado Cavalcanti já para o próximo compromisso do Tricolor, o duelo diante do Altos-PI, neste domingo, às 16h pela Copa do Nordeste, no estádio de Pituaçu.

"Sim, eu me sinto apto. Eu vinha trabalhando, inclusive, terminei a Série B no final de janeiro, e fiz uma pré-temporada pela Chapecoense no começo de fevereiro. Eu venho trabalhando. Na hora que o professor Dado Cavalcanti precisar de mim, eu estarei apto para ajudar", afirmou.

Segundo zagueiro contratado para a temporada, o jogador chega para compor um dos setores mais criticados do time, e que teve uma das piores defesas do último Campeonato Brasileiro da Série A. Avaliando a situação, o defensor ressaltou a importância do coletivo para o sucesso do grupo.

"Eu, particularmente, venho para ajudar. Estou aqui para ajudar ao máximo a equipe. Pude acompanhar o time na reta final da Série A, inclusive, quando fizeram boas partidas e não levaram gol. Então, ao meu ver, o contexto geral é o que leva a equipe a tomar gols. Hoje o futebol precisa de toda equipe na ajuda marcação. Na Chapecoense, o nosso ponto forte era esse, o grupo comprou a ideia e todo mundo se ajudava. Dessa forma facilita o setor defensivo. Se precisar de mim, vou está ai para ajudar a não tomar gols e trazer segurança", garantiu.

Amizade Tricolor

Por fim, o jogador revelou também a influência do atacante Rossi na sua contratação. Amigo pessoal do atleta, o atacante, que atuou na Chapecoense em 2017, atuou como intermediário na negociação do zagueiro com o Esquadrão.

"O Rossi é um grande amigo do futebol, que teve também na Chapecoense. É um cara que super indicou o Bahia, mandou mensagem para que eu viesse, e eu também estava muito empolgado para vir, já que nunca atuei no Nordeste, vai ser mais uma oportunidade de mostrar o meu trabalho em um grande clube", finalizou.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo